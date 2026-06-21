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10:19, 21 июня 2026Силовые структуры

Пожизненно осужденный маньяк попытался получить многомиллионные компенсации

Пожизненно осужденный Дворников попытался отсудить у государства 7,5 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пожизненно осужденный Игорь Дворников попытался отсудить у российских госорганов 7,5 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, преступник, получивший в СМИ прозвище «Сахалинский маньяк», годами требовал компенсаций от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), одного из изоляторов Сахалинской области и регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, в частности, что Дворников просил государство выплатить ему пять миллионов рублей за то, что в СИЗО его содержали вместе со свидетелями по его уголовному делу, еще миллион запрашивал за проведение незаконных следственных действий, на которых якобы не присутствовал его адвокат.

«Еще 500 тысяч рублей маньяк хотел взыскать за ограничение его права пользования счетом в банке, миллион рублей — за то, что в изоляторе, по словам Дворникова, он не мог воспользоваться санузлом в условиях приватности. Все иски были оставлены без удовлетворения», — отмечает агентство.

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Летом 2020 года девочка села в автомобиль к Дворникову и его жене, которые пообещали подвезти ее. Вместо этого супруги привезли ребенка в лес, где после подстрекательства жены мужчина изнасиловал школьницу, а потом расправился с ней, спрятав тело в лесу.

На процессе также доказали, что в 2011 году Дворников расправился с гражданином Китая и неустановленной женщиной, а в 2018 году совершил изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней. Его жена также осуждена на 15 лет колонии.

При этом сам Дворников продолжает выплачивать свои долги. С него принудительно взыскивают 3,6 миллиона рублей — компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями.

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