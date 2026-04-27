С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

Суд взыскивает 3,6 млн рублей с пожизненно осужденного убийцы ребенка Дворникова

Игорь Дворников, осужденный в 2021 году Сахалинским областным судом на пожизненный срок за расправу над восьмилетней девочкой, продолжает выплачивать свои долги. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из материалов судебных приставов, с него принудительно взыскивают 3,6 миллиона рублей — компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями. Помимо компенсации морального вреда, с Дворникова с 2022 года взыскивают более 53 тысяч рублей налогов и сборов. Еще почти 90 тысяч рублей (госпошлины, процессуальные издержки) приставы списали как безнадежные — местонахождение имущества должника установить не удалось.

Летом 2020 года девочка села в автомобиль к Дворникову и его жене, которые пообещали подвезти ее. Вместо этого супруги привезли ребенка в лес, где после подстрекательства жены мужчина изнасиловал школьницу, а потом расправился с ней, спрятав тело в лесу.

На процессе также доказали, что в 2011 году Дворников расправился с гражданином Китая и неустановленной женщиной, а в 2018 году совершил изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней. Его жена также осуждена на 15 лет колонии.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя, который похитил маленькую девочку, изнасиловал ее и расправился.