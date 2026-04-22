Россиянин получил пожизненное за жестокие преступления в отношении ребенка

В Дагестане суд приговорил к пожизненному убийцу маленькой девочки

Верховный суд Республики Дагестан приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя, который похитил маленькую девочку, изнасиловал ее и расправился. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Его сообщницу приговорили к 12 годам колонии общего режима. В зависимости от роли они признаны виновными в организации похищения, похищении несовершеннолетней, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

По версии следствия, в 2018 году женщина предложила знакомому похитить малолетнюю девочку ради выкупа в два миллиона рублей от ее родственников. В городе Каспийске мужчина подозвал вышедшую из дома девочку, обманом завел ее в заранее приготовленную квартиру, отобрал мобильный телефон и запер. Удерживая ребенка, он совершал в отношении нее насилие, а затем, опасаясь разоблачения, расправился с ней. Через несколько дней он спрятал тело в хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву.

