07:21, 21 апреля 2026Силовые структуры

Приговоренный к смертной казни россиянин захотел выйти на свободу

Пожизненно осужденный Магомедов попросил об УДО после 29 лет в колонии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Globallookpress.com

Пожизненно осужденный россиянин Давуд Магомедов попросил об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом пишут РИА Новости.

Приговоренные к пожизненному могут подавать на УДО после того, как отбывали наказание не менее 25 лет. На практике такие прошения удовлетворяются крайне редко. Сейчас Магомедову отказали в УДО, но он уже обжаловал это решение.

Летом 1997 года Верховный суд Дагестана приговорил тогда 31-летнего Давуда Магомедова к смертной казни и конфискации имущества за расправы, кражи, разбой, попытку сбежать из мест лишения свободы и бандитизм, однако смертную казнь ему заменили на пожизненное лишение свободы.

Больше половины срока Магомедов провел в колонии особого режима «Белый медведь» в Пермском крае, а потом его перевели в колонию особого режима «Полярная сова» в ЯНАО.

Ранее пожизненно осужденный бывший сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попросил найти ему работу в колонии «Черный дельфин».

