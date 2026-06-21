Раскрыты подробности падения Дмитрия Диброва

Mash: Дмитрий Дибров упал с лестницы во время знакомства с девушками в ночном клубе

Стали известны подробности падения Дмитрия Диброва в ночном клубе. Как сообщает Mash, телеведущий упал с лестницы, когда пытался познакомиться с двумя девушками и предложил им продолжить вечер у него дома.

По информации издания, сначала Дибров завязал разговор с одной девушкой. Он позвал ее к себе на Рублевку, чтобы обсудить роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Новая знакомая телеведущего сказала, что пришла в клуб с подругой, после чего он пригласил и ее. В итоге обе согласились и направились вместе с ним к выходу.

На лестнице Дибров заметил, что одна из спутниц потерялась в толпе. Телеведущий резко развернулся, оступился и упал. После этого охрана вызвала скорую помощь. Сейчас Дибров находится в Боткинской больнице.

Ранее бывшая супруга Полина Диброва прокомментировала состояние телеведущего.