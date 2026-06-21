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12:50, 21 июня 2026Интернет и СМИ

Бывшая супруга Диброва прокомментировала его госпитализацию

Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице после падения в ночном клубе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая жена российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала его госпитализацию. В беседе с Super она подтвердила, что телеведущий находится в больнице после инцидента, произошедшего после вечеринки.

СМИ сообщили, что 66-летнего Диброва госпитализировали из ночного клуба в Москве. Телеведущий упал с лестницы, получил черепно-мозговую травму и сломал нос.

Полина Диброва рассказала, что знает о состоянии бывшего супруга, однако лично его не навещала. По ее словам, сейчас он находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей.

Ранее Дмитрий Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к очень молодым девушкам.

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