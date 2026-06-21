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21:39, 21 июня 2026Экономика

Россияне стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

Эксперт Кострюкова: Российские инвесторы стали чаще вкладываться в драгоценные металлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В России инвесторы стали в 2,3 раза чаще вкладываться в драгоценные металлы. Об этом сообщила РИА Новости директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.

«Наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи. С начала 2025 года доля инвестиций физлиц в драгметаллы среди вложений во все инструменты рынков Московской биржи выросла в 2,3 раза», — уточнила она.

По словам Кострюковой, вложения частных инвесторов в золото составляют 76 процентов от всех инвестиций физлиц в драгметаллы на Московской бирже, в серебро — 22 процента.

Также она отметила, что Мосбиржа развивает рынок драгоценных металлов, считая это одним из стратегических направлений своей работы.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов 10 июня биржевая стоимость серебра упала до минимума с 23 марта. На минимуме котировки серебра опускались до 63,55 доллара за тройскую унцию. К 13:36 по московскому времени стоимость важнейшего драгметалла поднялась примерно до 64,3 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило почти полтора процента.

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