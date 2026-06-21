Самый длинный день в году начался в России

21 июня наступил самый длинный световой день 2026 года

На всей территории России наступил самый длинный световой день в 2026 году. Об этом рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Уточняется, что 21 июня солнце займет наивысшую в году точку над горизонтом в 11:24 по московскому времени. На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой и продлится всего 6 часов 27 минут.

После этого день начнет убывать. В день осеннего равноденствия, 23 сентября, продолжительность ночи и дня сравняется.

Ранее сообщалось, что в июне начинается сезон серебристых облаков — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, на фоне зари они кажутся светящимися. Лучше всего их можно будет увидеть в районах, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические.