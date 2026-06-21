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03:15, 21 июня 2026Экономика

Самый длинный день в году начался в России

21 июня наступил самый длинный световой день 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Reuters

На всей территории России наступил самый длинный световой день в 2026 году. Об этом рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Уточняется, что 21 июня солнце займет наивысшую в году точку над горизонтом в 11:24 по московскому времени. На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой и продлится всего 6 часов 27 минут.

После этого день начнет убывать. В день осеннего равноденствия, 23 сентября, продолжительность ночи и дня сравняется.

Ранее сообщалось, что в июне начинается сезон серебристых облаков — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, на фоне зари они кажутся светящимися. Лучше всего их можно будет увидеть в районах, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические.

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