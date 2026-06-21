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18:58, 21 июня 2026Мир

Сенатор предрек новую войну с Ираном

Сенатор Грэм: Трамп возьмет Ормузский пролив под контроль силой при провале переговоров
Вячеслав Агапов

Фото: Urs Flueeler / Pool / AP

После провала переговоров США и Иран ждет новая война. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм , его слова приводит «Политика страны».

Политик заявил, что в пятницу на протяжении 4,5 часа беседовал с президентом США Дональдом Трампом об иранской сделке. По его мнению, последняя попытка дипломатического решения провалится, что приведет к новой войне.

«Вот что, по моему мнению, произойдет дальше. Если эта сделка провалится, президент Трамп возьмет Ормузский пролив под контроль силой. Мы будем взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы покрыть расходы на эту операцию… Если Иран попытается оспорить контроль Соединенных Штатов над Ормузским проливом, мы их уничтожим», — предрек Грэм.

Технические переговоры между Ираном и США стартовали в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча проходит в закрытом формате и посвящена дальнейшему урегулированию отношений между странами.

При этом, по данным Tasnim, иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров. Американская сторона и организаторы планировали провести традиционную церемонию рукопожатий и совместную фотосъемку. Однако представители Тегерана выступили против таких формальностей и отказались участвовать в публичных мероприятиях вместе с американской делегацией.

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