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13:50, 21 июня 2026Россия

Стало известно о тяжелом положении ВСУ в ДНР

Марочко: На Украине бьют тревогу из-за нарушения логистики ВСУ в Константиновке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrii Marienko / AP

На Украине открыто признают проблемы, связанные с нарушением логистики Вооруженных сил страны (ВСУ) в Константиновке. О тяжелом положении военных, как отметил в беседе с ТАСС эксперт Андрей Марочко, стало известно после нарушения логистики в этой части Донецкой народной республики (ДНР).

«Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо», — отметил Марочко.

Он добавил, что в Константиновку не удается доставлять в необходимых количествах ни оружие, ни боеприпасы. Кроме того, находящиеся там солдаты ВСУ остались без ротации. В незначительных количествах восполнять потери удается лишь за счет БПЛА и роботизированных комплексов.

Ранее в ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА. Как отметили в Министерстве обороны России, это произошло в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр.

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