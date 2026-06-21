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14:20, 21 июня 2026Мир

В США объяснили нагнетание страха перед «российской угрозой»

AT: Западные страны используют «российскую угрозу» для ужесточения контроля над обществом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Западные страны использую нагнетание страха перед «российской угрозой» для ужесточения контроля над обществом. Об этом сообщает The American Thinker (AT).

Автор публикации считает, что премьер-министр Каналы Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц посягают на свободу граждан своих стран, а также разрушают экономику государств.

Также в материале назвали политических лидеров четырьмя шутами Апокалипсиса, которые пытаются затащить свои страны в ад.

Ранее Евросоюз заявил об угрозе блоку на восточном фланге из-за инцидента с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии.

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