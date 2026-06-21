В США объяснили нагнетание страха перед «российской угрозой»

AT: Западные страны используют «российскую угрозу» для ужесточения контроля над обществом

Западные страны использую нагнетание страха перед «российской угрозой» для ужесточения контроля над обществом. Об этом сообщает The American Thinker (AT).

Автор публикации считает, что премьер-министр Каналы Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц посягают на свободу граждан своих стран, а также разрушают экономику государств.

Также в материале назвали политических лидеров четырьмя шутами Апокалипсиса, которые пытаются затащить свои страны в ад.

Ранее Евросоюз заявил об угрозе блоку на восточном фланге из-за инцидента с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии.