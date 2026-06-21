Западные страны использую нагнетание страха перед «российской угрозой» для ужесточения контроля над обществом. Об этом сообщает The American Thinker (AT).
Автор публикации считает, что премьер-министр Каналы Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц посягают на свободу граждан своих стран, а также разрушают экономику государств.
Также в материале назвали политических лидеров четырьмя шутами Апокалипсиса, которые пытаются затащить свои страны в ад.
Ранее Евросоюз заявил об угрозе блоку на восточном фланге из-за инцидента с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии.