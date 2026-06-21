Володин призвал принять один закон во всех странах-участницах Великой Отечественной войны

Володин: Страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять закон о геноциде

Страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять закон о геноциде советского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

Председатель палаты парламента порассуждал об этом на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память», — сказал он.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Германия шокировала российскую сторону отрицанием геноцида советского народа в годы Второй мировой войны.