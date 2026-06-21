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Из жизни
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14:30, 21 июня 2026Из жизни

Женщина не поверила в болезнь мужа и поплатилась жизнью

На Тайване мужчина убил жену, потому что она не поверила в его болезнь
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

Жительница Тайваня поплатилась жизнью за то, что не поверила в болезнь мужа. Об этом сообщает Mirror TV.

64-летний Ли из города Таоюань напал на свою 56-летнюю жену Ло 17 ноября 2025 года. Мужчина испытывал проблемы со здоровьем и впал в депрессию после выхода на пенсию. Он много раз жаловался на плохое самочувствие, однако жена, по его словам, не воспринимала это всерьез и не уделяла ему внимания. Ли обиделся и решил отомстить.

Мужчина дождался, когда дочь ушла на работу, взял молоток и несколько раз ударил жену по затылку в гостиной. После этого он начал душить женщину, а затем нанес ей несколько смертельных ударов ножом. Добившись своего, Ли отправился в ближайшее полицейское отделение и признался в содеянном.

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17 июня прокуратура завершила расследование и предъявила убийце официальные обвинения. Ему может грозить наказание вплоть до высшей меры.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности расправы сотрудника японского зоопарка над женой. Мужчина сжег останки супруги в печи для мусора на работе.

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