22 июня в России — День памяти и скорби — годовщина начала Великой Отечественной войны. В мире празднуют Всемирный день купания. День рождения отмечает культовая актриса Мэрил Стрип. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники и памятные дни приходятся на 22 июня, а также какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День памяти и скорби

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году, ранним утром, когда все еще спали, нацистская Германия напала на Советский Союз и ударила по городам на сотни километров вглубь страны.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и унесла жизни 26,6 миллиона человек — как военных, так и мирных жителей СССР.

Фото: FotograFF / Фотобанк Лори

Праздники в мире

Всемирный день купания

С 2018 года в мире отмечается День купания — его учредил фонд Bathe the World Foundation для того, чтобы напомнить людям о том, что не все имеют доступ к чистой воде и необходимой гигиене. Члены организации настаивают, что традиция купания должна объединять всех людей планеты — вне зависимости от пола, расы, вероисповедания или социального положения.

Всемирный день тропического леса

С 2017 года во всем мире 22 июня отмечается Всемирный день тропического леса. Праздник основали экологи из американской организации «Партнерство тропических лесов», чтобы рассказать всем людям на Земле о том, как важно сохранить тропики в первозданном виде.

Примерно половина лесов на планете находятся в тропиках Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, отмечают учредители праздника. Причем больше 80 процентов видов всех растений, что существуют на планете, а также половина всех видов живых существ также находятся в тропических лесах — потому настолько важно внимательно следить за состоянием «легких планеты» и не допускать вырубку деревьев в них.

Фото: PxHere

Какие еще праздники отмечают в мире 22 июня

День подмигивания кошкам;

День шоколадного эклера;

Всемирный день верблюда.

Какой церковный праздник 22 июня

Дeнь пaмяти cвятитeля Киpиллa, apxиeпиcкoпa Aлeкcaндpийcкoгo;

Дeнь пaмяти cвятoгo пpaвeднoгo Aлeкcия Мocкoвcкoгo;

День памяти преподобного Кирилла, игумена Белоезерского.

Приметы на 22 июня

Если ругаться в этот день, урожай будет плохим.

Если убивать комаров до обеда, то их станет еще больше.

Если рожь зацвела, пора начинать ее заготавливать.

Кто родился 22 июня

Эрих Мария Ремарк (1898 — 1970)

22 июня на свет появился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. При рождении он получил имя Эрих Пауль Ремарк, но изменил второе имя в 1918 году, когда не стало его матери Марии. Интересно, что до писательской карьеры и даже немного во время нее автор успел поработать продавцом надгробий и органистом в часовне психбольницы.

Ремарк — признанный классик литературы XX века, его самые популярные книги экранизировались 19 раз.

В 1947 году в этот день в Румынии родилась Наталья Варлей — будущая советская актриса, которая прославилась после роли студентки Нины в картине «Кавказская пленница». Только актерской карьерой она не ограничилась: Варлей окончила столичное цирковое училище и работала эквилибристкой в Цирке на Цветном бульваре.

Наталья Варлей Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Активно в кино актриса снималась до середины 1990-х, после чего выбрала для себя дубляж сериалов.

Кто еще родился 22 июня