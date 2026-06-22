Информацию о небезопасности сайта VK и его сервисов опровергли

Пресс-служба VK Play опровергла сообщения о незащищенности платформы

В соцсетях, в том числе в Telegram-канале «Техночат», появилась недостоверная информация о том, что сайт VK был признан небезопасным, у сервиса начали отбирать лицензии в браузерах. Сообщается, что при переходе на отдельную страницу со стримами в VK Play браузеры Chrome, Firefox и другие помечают ресурс как «небезопасный» и предлагают закрыть окно. В предупреждениях говорится, что данные на сайте якобы могут оказаться под угрозой.

Информационно-аналитический портал Digital Report отметил, что в распространяемых в сети слухах говорится, что причиной пометки VK Play как небезопасного могла стать возможная блокировка или отзыв SSL-сертификатов сервиса. Однако, подчеркивают авторы, эти заявления не подтверждаются надежными источниками или официальными комментариями.

При переходе на live.vkvideo.ru, в частности через Google Chrome и Safari, сообщение с предупреждением о том, что подключение не защищено, не высвечивается. Площадка открывается быстро и без проблем. При переходе по адресам vkplay.ru/live и live.vkplay.ru также не возникает никаких трудностей.

Пресс-служба VK Play опровергла сообщения о незащищенности платформы: техническая проверка подтвердила доступность всех ресурсов экосистемы, работающих на базе актуальных стандартов шифрования.

Там заявили, что на всех ключевых доменах, включая vkplay.ru и его поддомены, установлены актуальные сертификаты безопасности, которые соответствуют международным стандартам. «Защита данных пользователей обеспечивается в штатном режиме, а техническая инфраструктура функционирует без сбоев», — говорится в сообщении.

MenToday уточняет, что безопасность доступа к российским сайтам переводится на использование отечественных сертификатов безопасности TLS DV и OV. Эти инструменты подтверждают надежность шифрования данных с помощью российских технологий и не зависят от внешнего административного давления или санкционной политики зарубежных компаний.

По словам опрошенных изданием экспертов, текущая маркировка ресурсов VK в иностранных браузерах является следствием изменения правил технического комплаенса, а не реальной уязвимости площадок.

Безопасный доступ (соединение HTTPS) к сайтам в России технически не зависит от наличия или отсутствия зарубежных сертификатов безопасности. В России действует собственный Национальный удостоверяющий центр (НУЦ) Минцифры, который выпускает TLS-сертификаты для сайтов, позволяющие безопасно шифровать данные пользователей независимо от международных ограничений.

«Чтобы защитить пароли и личные данные пользователей от злоумышленников, используют защищенное соединение, протокол HTTPS — на экране многих браузеров он отмечен пиктограммой закрытого замка. Чтобы компьютер понимал этот протокол, на нем должен быть установлен сертификат типа SSL или более современный TLS, обеспечивающий работу алгоритма шифрования данных.

«В марте 2022 года иностранные компании, выдававшие такие сертификаты, стали отзывать их. Тогда в России начали выдавать отечественные TLS-сертификаты. Качественный аналог предоставляет Национальный удостоверяющий центр (НУЦ) Минцифры. Юрлица, владеющие сайтами, могут получить их бесплатно на "Госуслугах". Сертификат помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и защищает онлайн-транзакции», — говорится на сайте Минцифры.

При этом в «Яндекс Браузере» и «Атоме» поддержка российских сертификатов безопасности (включая корневой сертификат Минцифры) встроена по умолчанию. Через них пользователи могут открывать любые площадки без дополнительных предупреждений системы безопасности.

Для бесперебойного доступа к личным кабинетам, видеоконтенту и игровым сервисам специалисты рекомендуют россиянам переходить на использование отечественного софта, а также своевременно обновлять текущие версии браузеров или использовать официальные мобильные приложения VK и VK Play.

Данные о проблемах с доступом к сервисам VK не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».