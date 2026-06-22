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19:13, 22 июня 2026Наука и техника

Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

F&F: Кожура апельсина является источником веществ с противовоспалительным действием
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Кожура апельсина может оказаться источником веществ с выраженным противовоспалительным действием. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние водного экстракта апельсиновой кожуры и содержащегося в ней флавоноида гесперидина. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые провели серию экспериментов на клетках человека, лабораторных животных и компьютерных моделях. В исследованиях оценивалось влияние экстракта на нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые играют важную роль в развитии воспаления. Оказалось, что экстракт и гесперидин значительно снижали выработку активных форм кислорода и подавляли активацию этих клеток.

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В экспериментах на крысах оба вещества уменьшали выраженность воспаления и отека. Их действие оказалось сопоставимым с эффектом аспирина. Дополнительный компьютерный анализ показал, что гесперидин способен взаимодействовать сразу с несколькими молекулярными мишенями, связанными с воспалительными процессами.

По словам авторов работы, противовоспалительный эффект объясняется сочетанием нескольких механизмов действия, включая подавление ферментов и сигнальных путей, участвующих в развитии хронического воспаления.

Исследователи считают, что апельсиновая кожура и содержащийся в ней гесперидин могут стать основой для создания функциональных продуктов питания и пищевых добавок, направленных на снижение воспалительных процессов в организме.

Ранее стало известно, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.

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