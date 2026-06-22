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05:35, 22 июня 2026Путешествия

Россияне одним решением снизили инфляцию в стране

IZ.RU: Спрос россиян на поездки в Китай и Юго-Восточную Азию замедлили инфляцию в стране
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россияне, решив путешествоввать в Китай и Юго-Восточную Азию, смогли повлиять на инфляцию в стране, замедлив ее. Весной стоимость отдыха на этих направлениях снизилась на 19 процентов и продолжила падение, гвоорится в данных Росстата, которые приводят «Известия» (IZ.RU).

В начале года популярным заграничным маршрутом у российских граждан были ОАЭ, но перебои с авиасообщением из-за конфликта на Ближнем Востоке заставили туристов передумать. Число поездок в Объединенные Арабские Эмираты упало на 20% год к году, так что направление исключили из расчета инфляции и заменили на КНР и страны Юго-Восточной Азии, куда переместился спрос.

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