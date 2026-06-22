США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

Вэнс: США создали механизм предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном и «Хезболлах»

Соединенные Штаты разработали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и шиитским движением «Хезболлах». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам в Швейцарии. Трансляцию ведет YouTube-канал Mojo Story.

«На самом деле у нас теперь есть механизм, который должен гарантировать, что эскалации не будет», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Ливана.

По словам Вэнса, механизм был создан накануне. Он должен обеспечить площадку для обсуждений между движением «Хезболла», Ливаном, Израилем и другими региональными партнерами.

Американский вице-президент отметил, что Израиль и другие страны региона имеют право на самооборону. Однако Вашингтон настаивает, чтобы такие действия сопровождались диалогом о деэскалации и не приводили к выходу конфликта из-под контроля.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон собирается продолжить работать над прекращением конфликта в Ливане. Спикер отметил, что США сделали для этого больше любого другого правительства в мире в последние несколько месяцев. «Мир всегда требует немного работы и немного взаимных уступок», — подчеркнул он.