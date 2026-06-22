В России объяснили провал крупнейших европейских оборонных проектов

РИА Новости: Европейские оборонные проекты MGCS и FCAS провалились

Оборонные проекты Main Ground Combat System (MGCS) и FCAS (Future Combat Air Systems) провалились, поскольку европейская промышленность неконкурентна в условиях высоких цен на энергоносители, считает обозреватель РИА Новости Александр Коц.

Автор напомнил, что франко-германский танк будущего MGCS столкнулся с серьезным сокращение финансирования, а работы по созданию европейского истребителя шестого поколения в рамках программы FCAS прекращены.

«И теперь, когда Вашингтон демонстративно сокращает военное присутствие на континенте, приходится быстро наверстывать упущенное, раскачивать собственную оборонку. Опять же, в условиях эмбарго на дешевые российские энергоносители быстро сделать это не получится», — считает обозреватель.

По его словам, в Европе наблюдается стагнация в оборонной конструкторской мысли, а приоритет отдается не «чудо-оружию», а тому, что можно быстро и массово произвести.

Ранее портал TWZ заметил, что компания KNDS — разработчик MGCS — предложила Франции танк CAPacité INTérmédiaire (CAPINT) — «Временная возможность» — временную замену боевой машине Leclerc.

Также в июне со ссылкой на источники в правительстве ФРГ агентство Reuters сообщило, что власти Германии и Франции решили прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения FCAS.