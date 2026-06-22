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19:07, 22 июня 2026Экономика

В России представили безалкогольные напитки с «молекулой молодости»

В Москве прошла презентация безалкогольных напитков с ресвератролом «Абрау Ресвера»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Федор Аптыкаев

В московском Abrau Club прошла презентация новой линейки безалкогольных напитков с ресвератролом «Абрау Ресвера». О нововведении на российском рынке сообщает СМИ2.

Ресвератрол — биологически активное соединение, которое синтезируют растения. Для человека это вещество обладает множеством полезных свойств: оно оказывает противовоспалительный эффект, работает как антиоксидант и даже тормозит процесс старения (отчего его еще называют «молекулой молодости»). Ресвератрол содержится в кожице красного винограда, чем и решили воспользоваться создатели «Абрау Дюрсо».

«Вместе с Сибирским отделением Российской Академии Наук вывели водорастворимую формулу ресвератрола (изначально он в воде не растворяется и очень быстро окисляется). Это дало нам возможность представить новую линейку продуктов для здоровья. Сейчас в ней два образца: баночка объемом 0,33 л с содержанием 30 мг ресвератрола и так называемый шот, где на 100 мл напитка ресвератрола приходится сразу 45 мг», — рассказал директор группы компаний Борис Титов.

В ходе презентации также был упомянут известный в медицине «французский парадокс». Это явление связано с тем, что во Франции, по сравнению с другими странами, намного меньше людей страдают от онкологии или болезней сердца. Исследователи связали это с более частым употреблением красного вина, а точнее — винограда, в кожице которого и содержится ресвератрол.

«Однако в вине концентрация того же ресвератрола гораздо ниже, чем в кожице свежего винограда. Так что новая форма его подачи дает все шансы к тому, чтобы в будущем врачи заговорили уже о "русском парадоксе"», — подытожил Титов.

Ранее сообщалось о том, что в России создали омолаживающий сыр.

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