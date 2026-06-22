В соцсетях распространились недостоверные данные о заправке самолетов бензином для авто

Распространившиеся в сети данные о заправке самолетов в РФ топливом для авто — фейк

В соцсетях со ссылкой на СМИ начала распространяться информация о том, что самолеты в России якобы стали заправлять автомобильным бензином из-за дефицита керосина.



В действительности суждения о том, что все самолеты в стране перешли на бензин, как это тиражируется в Telegram-каналах, недостоверны. Известно, что воздушные суда с газотурбинными и реактивными двигателями, например, Airbus и Boeing, заправляются исключительно авиационным керосином, и автомобильный бензин для них технически непригоден и запрещен.



Для отечественных самолетов, как и для западных, используется керосин марки ТС-1. Что касается заправки неподходящим топливом, то в России это запрещено. При этом для легкой авиации автомобильный бензин АИ-95 иногда применим как альтернатива или заменитель авиационного бензина, так как они оснащены двигателем внутреннего сгорания наподобие автомобильного. Однако подобная практика не распространяется на массовые гражданские и грузовые перевозки.

В том числе то, что в РФ нет проблем с топливом, подтверждал глава Минтранса Андрей Никитин. «На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний», — подчеркивал он.

Кроме того, для стабилизации внутреннего рынка правительством приняты меры, касающиеся авиационного топлива. Они действуют до 30 ноября текущего года.

Данные о том, что самолеты в России начали заправлять автомобильным топливом, подхватили некоторые российские СМИ, включая «Царьград», «Бизнес Online» и журнал «Большой город».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

