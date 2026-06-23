Глава ФСБ России высказался о Владимире Зеленском

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, передает РИА Новости.
Глава ФСБ назвал президента Украины террористом. «Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем», — сказал Бортников.
Ранее директор ФСБ России заявил, что число террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе выросло втрое с 2023 года.