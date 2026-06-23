Глава ФСБ Бортников назвал Владимира Зеленского террористом

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, передает РИА Новости.

Глава ФСБ назвал президента Украины террористом. «Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем», — сказал Бортников.

Ранее директор ФСБ России заявил, что число террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе выросло втрое с 2023 года.