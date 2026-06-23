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18:11, 23 июня 2026Силовые структуры

Глава ФСБ России высказался о Владимире Зеленском

Глава ФСБ Бортников назвал Владимира Зеленского террористом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников высказался об украинском лидере Владимире Зеленском, передает РИА Новости.

Глава ФСБ назвал президента Украины террористом. «Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе. Он принимает решения соответствующие, мы это учитываем», — сказал Бортников.

Ранее директор ФСБ России заявил, что число террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе выросло втрое с 2023 года.

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