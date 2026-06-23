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08:09, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Названа новая угроза для Израиля

Политолог Людмила Самарская: Турция в Израиле воспринимается как риск
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

Турция в последнее время действительно воспринимается как риск в Израиле. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Турция, ее антиизраильская риторика и активность в Сирии действительно воспринимаются как риск для Израиля», — указала она.

По словам политолога, каждый из перечисленных аспектов турецкой политики мог бы не вызывать беспокойства для государства, однако вместе они кажутся для властей страны угрозой. В то же время эксперт исключила возможность прямого военного столкновения между Турцией и Израилем в обозримом будущем.

Людмила Самарская также объяснила рост антисемитизма в мире в последнее время. По ее словам, он связан с комплексом факторов, в том числе войной в секторе Газа.

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