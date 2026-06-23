Лавров усомнился в объективности США как посредника по Украине

Лавров: США отошли от претензий на роль эффективного посредника по Украине

Соединенные Штаты отошли от претензий на роль эффективного посредника по урегулированию на Украине и продолжают наращивать санкционное давление на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД России, передает РИА Новости.

«Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию», — сказал глава российского дипведомства.

Ранее Лавров заявил, что надежды на посредничество Запада в урегулировании конфликта на Украине провалились, Москва не воспринимает подобные инициативы всерьез. По его словам, сейчас Россия концентрируется на достижении целей специальной военной операции, исходя из того, что «все западные заходы и все надежды на Запад как честного посредника давным-давно уже провалились».