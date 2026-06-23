Лавров высказался о посредничестве Запада в урегулировании на Украине

Лавров: Надежды на посредничество Запада в урегулировании на Украине провалились

Надежды на посредничество Запада в урегулировании конфликта на Украине провалились, Москва не воспринимает подобные инициативы всерьез. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, передает РИА Новости.

«Сейчас мы концентрируемся на достижении целей специальной военной операции, исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как честного посредника давным-давно уже провалились», — сказал министр.

Лавров отметил, что сейчас нет нужды воспринимать всерьез такие предложения.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.