Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:10, 23 июня 2026Мир

На Западе раскрыли план Британии против России

Аналитик Крайнер: Власти Британии провоцируют Россию для начала большой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании пытаются отвлечь своих граждан от внутренних проблем. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, британские власти стремятся развязать большую войну и этого провоцируют Россию.

«Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — сказал аналитик.

Крайнер добавил, что сейчас Лондон открыто проявляет агрессию по отношению к Москве.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сравнил санкции против России с бумерангом. По его словам, в Великобритании и на Западе в настоящее время нет «того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

    Такер Карлсон отказался поддерживать Республиканскую партию

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

    ВСУ расстреляли супружескую пару из-за подозрения в лояльности к российским войскам

    Рост антисемитизма в мире объяснили

    «Ракетную проблему» США объяснили

    Вынужденная заниматься сексом в машине из-за больной бабушки девушка попала в ДТП

    Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

    На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok