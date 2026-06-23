Аналитик Крайнер: Власти Британии провоцируют Россию для начала большой войны

Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании пытаются отвлечь своих граждан от внутренних проблем. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, британские власти стремятся развязать большую войну и этого провоцируют Россию.

«Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — сказал аналитик.

Крайнер добавил, что сейчас Лондон открыто проявляет агрессию по отношению к Москве.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сравнил санкции против России с бумерангом. По его словам, в Великобритании и на Западе в настоящее время нет «того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве».