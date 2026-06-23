Рубль заметно ослаб к одной из ключевых мировых валют

Курс юаня на Мосбирже превысил 11 рублей впервые с 7 мая

В ходе торгов во вторник, 23 июня, курс юаня в моменте превысил 11 рублей впервые с 7 мая. О заметном ослаблении российской валюты к одной из ключевых мировых расчетных единиц свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

В начале открытия основной сессии курс юаня достиг 11,05 рубля. Котировки китайской валюты к тому моменту превысили официальный курс, установленный российским Центробанком (ЦБ), на 16,53 копейки. Ближе к 14:30 курс юаня стабилизировался в районе 11 рублей и фактически откатился к уровню закрытия предыдущей сессии.

К числу причин ослабления рубля старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отнес в том числе ожидаемое сокращение операций регулятора с китайской валютой во второй половине года.

На этом фоне объем предложения на внутреннем рынке может снизиться из-за постепенного восстановления российского импорта, поясняют аналитики. На ситуацию также окажут влияние проблемы с платежами, что дополнительно урежет валютное предложение. В подобных реалиях нацвалюта, полагают эксперты, скорее всего, продолжит слабеть к китайской.