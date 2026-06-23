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17:36, 23 июня 2026Мир

Стало известно о поручении Трампа по Украине

Welt: Трамп мог поручить американским IT-компаниям поддерживать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп якобы мог поручить американским IT-компаниям помочь Украине в конфликте с Россией. Такое мнение выразил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райснер, передает Die Welt.

«Я убежден, что в настоящее время Украина получает массовую поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях», — заявил он.

По словам Райснера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать атаку на Керченский мост, используя при этом технологии искусственного интеллекта (ИИ). Эксперт также допустил, что Трамп поручит американской компании Palantir поддержать Киев.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. По его словам, они понимают или должны понимать, что будет ответный удар. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ придут «туда, куда нужно» в ходе специальной военной операции (СВО).

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