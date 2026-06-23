Сопредседатель АдГ Хрупалла повторил слова эка-канцлера Брандта о России

Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла повторил известные слова бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта о России. Об этом он заявил на пресс-конференции АдГ.

«Европа не заканчивается на Эльбе или на восточной границе Польши. Россия неразрывно вплетена в европейскую историю», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что Россия может быть для Европы важным партнером во всех отношениях. Хрупалла добавил, что немецкий народ не хочет войны, особенно войны с Россией.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на смену риторики Германии в отношении конфликта на Украине. По его словам, если раньше канцлер Германии Фридрих Мерц уверенно заявлял, что Россия непременно проиграет, то теперь он говорит так: «Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну».