Боец ВСУ рассказал о совместном выживании со взявшими его в плен россиянами

Пленный боец ВСУ Верько: Мы вчетвером несли двоих раненых россиян

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) единогласно решили сдаться, когда после долгого обстрела и прилета FPV-дронов к их окопам подошли российские военные. Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказал взятый в плен рядовой 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уроженец Днепродзержинска (Днепропетровской области) Василий Верько.

По его словам к моменту появления у траншеи пяти военных РФ у украинцев было несколько раненных. Увидев, что они сдаются по их местоположению ударили из минометов, из-за чего два россиянина получили ранения. Все вместе — украинские и российские военные вынуждены были прятаться в лесополосе, спасаясь от атаковавших их группу дронов.

«Мы вчетвером несли двоих раненых россиян. Потом вдруг снова налетели дроны — непонятно чьи — и ударили по нам. Тут уже я получил ранения и двое моих парней. Тогда двое российских военных забрали меня и увели на свою территорию. А их товарищи остались с моими, прятались в лесополке [лесополосе]», — рассказал военнопленный в интервью.

О том, как взятые в плен бойцы ВСУ оказались на линии боевого соприкосновения, что они думают о продолжении боевых действий и как относятся к России они рассказали в эксклюзивном материале «Ленты.ру», который можно прочитать здесь.