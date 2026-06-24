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Забота о себе
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10:34, 24 июня 2026Забота о себе

Названы три ореха для продления жизни

Врач Пинилья: Фундук помогает регулировать уровень холестерина в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tom Hermans / Unsplash

Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион три ореха, заявила врач Ирен Пинилья. Ее слова передает издание Deia.

В первую очередь Пинилья назвала продутом, помогающим продлить жизнь,грецкие орехи. В них содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием на весь организм, пояснила специалистка.

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Также она посоветовала включить в ежедневное меню фундук и миндаль. Что касается последнего, он содержит много витамина Е, который играет ключевую роль в здоровье кожи и замедлении старения, поскольку нейтрализует свободные радикалы. Фундук, в свою очередь, помогает регулировать уровень холестерина в крови. Рекомендуемая суточная норма потребления составляет 30 граммов, причем предпочтение следует отдавать сырым или жареным орехам без соли и добавок, добавила Пинилья.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская перечислила самые вредные продукты. Она предупредила, что фастфуд, если употреблять его часто, представляет опасность для здоровья.

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