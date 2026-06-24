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Силовые структуры
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16:13, 24 июня 2026Силовые структуры

Расчленитель родной сестры в Москве попал на видео

Момент задержания мужчины, расчленившего сестру в Москве, попал на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Расчленивший в Москве 57-летнюю сестру мужчина попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в УМВД по столице.

На кадрах мужчина в футболке стоит около стены. На его руках надеты наручники. На следующих кадрах показана квартира, в которой произошло преступление.

24 июня в квартире на улице Знаменской были найдены пакеты с женскими частями тела. По предварительной информации, 57-летняя хозяйка квартиры поссорилась со своим младшим братом и тот сначала изрезал ее ножом, а когда сестра перестала подавать признаки жизни, расчленил тело и расфасовал по пакетам и ведрам, имевшимся в помещении.

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