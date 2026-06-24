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12:44, 24 июня 2026Силовые структуры

Расправившаяся с сыном россиянка избежала реального срока

В Москве суд отправил на принудительное лечение женщину за убийство сына
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Media_Photos / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд отправил на принудительное лечение 38-летнюю местную жительницу за расправу над шестилетним сыном. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Женщину признали невменяемой. Экспертиза показала, что в момент преступления она не осознавала характер своих действий.

Трагедия произошла 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина. Женщина нанесла шестилетнему сыну множественные удары молотком по голове и изрезала мальчика. После этого она попыталась покончить с собой.

Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы, ребенок которой не пережил тепловой удар в закрытой машине.

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