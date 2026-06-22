Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

В Кузбассе СК предъявил обвинение матери умершего от теплового удара ребенка

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы, ребенок которой не пережил тепловой удар в закрытой машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине вменили статьи 125 («Оставление в опасности») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

19 июня 40-летняя россиянка с семилетним сыном приехали в кемеровский Таштагол из Новокузнецка. Женщина оставила ребенка в автомобиле и ушла на три часа по делам. В результате мальчик получил тепловой удар, а после впал в кому. Спасти его не удалось.