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17:57, 22 июня 2026Силовые структуры

Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

В Кузбассе СК предъявил обвинение матери умершего от теплового удара ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы, ребенок которой не пережил тепловой удар в закрытой машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине вменили статьи 125 («Оставление в опасности») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

19 июня 40-летняя россиянка с семилетним сыном приехали в кемеровский Таштагол из Новокузнецка. Женщина оставила ребенка в автомобиле и ушла на три часа по делам. В результате мальчик получил тепловой удар, а после впал в кому. Спасти его не удалось.

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