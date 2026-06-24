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13:46, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Россияне рассказали о помогающих следить за здоровьем технологиях

Россияне называют самой перспективной технологией будущего ИИ в медицине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и медиапроект «Наука Mail» выяснили, как россияне заботятся о своем здоровье и каким технологиям доверяют. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что большинство респондентов регулярно контролирует свое состояние. Причем многие активно задействуют для этого цифровые сервисы. 55 процентов участников исследования пользуются онлайн-записью и приложениями клиник, 44 процента — умными часами и фитнес-браслетами.

Самой перспективной технологией будущего россияне считают искусственный интеллект (ИИ) в медицине. Среди наиболее значимых направлений также называют новые препараты против возрастных заболеваний и генную терапию.

Больше всего россияне доверяют домашним медицинским приборам (59 процентов), регулярным чекапам (52 процента) и приложениям официальных клиник (42 процента). На искусственный интеллект в вопросах анализа медицинских данных готовы положиться только 19 процентов респондентов.

Среди препятствий для активного использования цифровых медицинских решений участники опроса выделяют высокую стоимость устройств и услуг, предпочтение личного общения с врачом и сомнений в точности получаемых данных.

Таким образом, исследовали сделали вывод, что россияне заинтересованы в развитии технологий для здоровья. Однако они пока рассматривают их скорее как инструмент помощи врачу и профилактики, а не как полноценную замену специалисту.

Ранее стало известно об отношении разных поколений к технологиям.

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