Стало известно об арестах за поставку некачественных консервов бойцам на СВО

«Ъ»: Ряд коммерсантов арестованы за поставку некачественных консервов на СВО

В Москве 2-й Западный окружной военный суд отказался освободить из-под ареста коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова, проходящего по уголовному делу о поставках сотен тонн некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в преступную группу входили бывший начальник продовольственного управления военного ведомства Виктор Таразевич и ряд коммерсантов, которые получили незаконный доход на 700 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено 11 мая Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК России после проверок военной прокуратуры и ФСБ. Следствие считает, что в мясных консервах использовались дешевые ингредиенты, не предусмотренные стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Всего в войска ушло порядка 170 тонн консервов, содержавших, например, куски шкур вместо мяса.

Трое фигурантов дела успели скрыться за границей.

Защита арестованных не отрицает, что одна из партий товара могла быть ненадлежащего качества, но утверждает, что взамен нее якобы была поставлена другая и ущерба не было.

Ранее сообщалось о расследовании уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны России.