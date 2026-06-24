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19:21, 24 июня 2026Мир

В Британии назвали истинную цель ударов ВСУ по гражданским объектам России

Экс-коммодор ВМФ Британии: Украина атакует гражданские объекты, потому что проигрывает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина атакует гражданские объекты на территории России, потому что проигрывает в конфликте, но хочет показать Западу, что «все еще может воевать». Об этом заявил экс-коммодор ВМФ Великобритании Стивен Джерми в интервью RT.

«Я считаю, что на самом деле эти атаки носят политический характер. Их цель — создать впечатление у Запада, что Украина держится на равных и продолжает воевать (...) и побудить Запад в целом и европейцев в частности продолжать финансирование, без которого она стала бы несостоявшимся государством (failed state)», — отметил он.

Джереми также подчеркнул, что американский аналитический центр «Институт изучения войны», который занимает проукраинскую позицию, сообщает о постоянном продвижении российских войск в течение последних 30 с лишним месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться раскачать российское общество. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения.

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