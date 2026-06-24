Знакомство с «девушкой» в интернете обернулось для российского подростка делом о теракте

Следователи возбудили дело в отношении подростка за теракт на железной дороге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, знакомство которого с «девушкой» в интернете подвело к поджогу комплектной трансформаторной подстанции на приставках. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Школьника поймали на станции Москва-Киевская.

По версии следствия, в июне юноша, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках.

Установлено, что подросток познакомился на сайте знакомств с якобы девушкой, которая убедила его прислать геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур, и под угрозой распространения компрометирующих сведений заставил его совершить противоправные действия на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Ранее подросток из Ленинградской области получил 6,5 года воспитательной колонии за задание из мессенджера.