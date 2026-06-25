ФСИН показала новую модель тюрьмы со спортплощадкой для бизнеса

ФСИН показала быстровозводимый исправительный центр на 200 мест со спортплощадкой

ФСИН показала новую модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») в своем Telegram-канале.

По данным издания, макет был представлен на Петербургском международном юридическом форуме. Проект нового исправительного центра включает в себя само здание общежития, сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку. Проект могут использовать и представители бизнеса, заинтересованные в создании таких общежитий на своих объектах.

Как сообщает «Ъ», проект позволяет при необходимости перенести его в другое место. Эту модель ФСИН направила в регионы в качестве рекомендации.

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