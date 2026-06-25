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16:28, 25 июня 2026Силовые структуры

ФСИН показала новую модель тюрьмы со спортплощадкой для бизнеса

ФСИН показала быстровозводимый исправительный центр на 200 мест со спортплощадкой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

ФСИН показала новую модель быстровозводимого исправительного центра на 200 мест со спортплощадкой и сквером. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») в своем Telegram-канале.

По данным издания, макет был представлен на Петербургском международном юридическом форуме. Проект нового исправительного центра включает в себя само здание общежития, сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку. Проект могут использовать и представители бизнеса, заинтересованные в создании таких общежитий на своих объектах.

Как сообщает «Ъ», проект позволяет при необходимости перенести его в другое место. Эту модель ФСИН направила в регионы в качестве рекомендации.

Ранее сообщалось, что в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам в первом квартале 2026 года составила 43,5 тысячи рублей.

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