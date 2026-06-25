Госзакупки VPN в России выросли

«Ъ»: Госзакупки VPN и защищенных каналов связи во втором квартале перешли к росту

По итогам первых пяти месяцев 2026 года объем госзакупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи в России остался примерно на уровне того же периода прошлого года, однако если учитывать последние два месяца, то наблюдается заметный рост после провального первого квартала. Об этом со ссылкой на данные аналитической системы «Тендерплан» пишет «Коммерсантъ».

Число контрактов выросло на пять процентов, с 1,9 тысячи до 2,08 тысячи, а их совокупная стоимость снизилась на 9,6 процента — с 11,4 миллиарда рублей до 10,3 миллиарда.

В основном рост количества контрактов по VPN обеспечивают коммерческие организации с госучастием (процедуры проходят по 223-Ф3). За год их доля выросла с 9 до 12 процентов. Число поставщиков сократилось со 167 до 144, при этом среднее их количество на один лот составляет 1,1, то есть чаще всего конкурентной борьбы не происходит.

Архитектор департамента ИБ «Рексофт» Даниил Левченко подчеркнул, что обрушение спроса в первом квартале не показательно, так как на него повлияло ужесточение требований к реестру отечественного софта, а также позднее доведение бюджетных лимитов. Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев согласен с тем, что интерес к сервисам сохраняется, поэтому покупатели пришли за ними после того, как получили средства из госбюджета.

По словам Левченко, для продаж во второй половине года главным вызовом для отрасли станет смена криптографических стандартов, которую готовит Федеральная служба безопасности (ФСБ).

В апреле сообщалось, что администрации многих российских городов и регионов открыли тендеры на предоставление им услуг VPN. В заявках специально указано, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях, а совокупный спрос оценивался в 300 миллионов рублей.