Власти российских регионов решили массово закупить VPN

Власти российских регионов потратят на услуги VPN сотни миллионов рублей

Администрации многих российских городов и регионов открыли тендеры на предоставление им услуг VPN. В заявках специально указано, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Совокупный объем запросов достигает 300 миллионов рублей, пишет Shot.

Самую большую сумму на эти цели хотят потратить в Тюменской области — 198 млн рублей. На втором месте с отставанием в десять раз идет Мурманская область (19,5 миллиона), а на третьем — Саратовская (13,9 миллиона). Орловская область, занимающая в списке последнее место, планирует купить услуг VPN на 900 тысяч рублей.

Ранее разработчик IT-решений «СКБ Контур» подсчитал, что в первом квартале количество госзакупок корпоративных VPN в России взлетело на 22,6 процента в годовом выражении, до 1016 процедур. Вместе с тем общая сумма контрактов сократилась с 6,9 миллиарда рублей до 2,02 миллиарда.

Для многих госкомпаний необходимость в использовании VPN может быть связана требованием по защите персональных данных.

Нынешнее сообщение об открытии тендеров администрациями городов и регионов совпадает по времени с усилением борьбы Минцифры с VPN-сервисами, помогающими обходить блокировки. В частности, ведомство попросило крупнейшие российские интернет-площадки ограничить доступ на платформы для пользователей с включенным VPN и сообщать, если клиент использует на устройстве такое приложение.