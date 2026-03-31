Шадаев: перед Минцифры стоит задача снизить использование VPN в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обязано снизить использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Его слова опубликованы в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ» на платформе Max.

Приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять законодательные требования, указал глава ведомства.

Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN Максут Шадаев глава Минцифры

Как ранее сообщил Forbes, в субботу, 28 марта, Шадаев провел два совещания с представителями бизнеса. На первом присутствовали крупные операторы связи, а на втором представители цифровых платформ и онлайн-ретейла, включая маркетплейсы и социальные сети.

Глава Минцифры попросил их принять меры против использования VPN-сервисов россиянами. Стало известно, что российские операторы введут плату за использование VPN. Отмечалось, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN

Шадаев рассказал, что министерство не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN.

Ведомство хочет решить задачу по снижению использования VPN в стране с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом Максут Шадаев глава Минцифры

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский напомнил, что VPN по-прежнему можно пользоваться, чтобы просматривать материалы, например, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако в России запрещена реклама подобных сервисов.

С зарубежными платформами пытались договориться о выполнении требований закона

Шадаев отметил, что были приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований.

Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось Максут Шадаев глава Минцифры

Накануне стало известно, что Минцифры захотело принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что платформа не исполняет российские законы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил условие, при котором Telegram может избежать блокировки. Он отметил, что администрации мессенджера нужно соблюдать требования российских законов.

