Интернет и СМИ
16:31, 12 августа 2025Интернет и СМИ

В Госдуме разрешили смотреть интервью иноагентов и заходить в Instagram с помощью VPN

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался о том, законно ли россиянам пользоваться VPN. В выпуске подкаста депутата Госдумы Евгения Ревенко, доступном в Telegram, он разрешил гражданам смотреть интервью иноагентов и заходить в соцсети с помощью сервисов для обхода блокировок.

Боярский заявил, что VPN по-прежнему можно пользоваться, чтобы просматривать материалы, например, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «И иноагентов, и интервью — все можно смотреть. Что мы прекрасно понимаем, что VPN — это технология обхода блокировок», — уточнил парламентарий. Он добавил, что россияне пользуются VPN, чтобы получить доступ к материалам, которые стали недоступны в России из-за санкций. По словам депутата, это можно и нужно продолжать делать.

Материалы по теме:
Блокировка WhatsApp в России в 2025 году: отключат ли мессенджер и чем его можно заменить
25 июля 2025
Правда ли, что россиян будут штрафовать за использование Instagram? На вопрос ответил сенатор
16 июля 2025

При этом он напомнил, что в России запрещена реклама подобных сервисов. Он сравнил эту меру с запретом алкоголя и табака, которые при этом можно легально купить в магазинах. «Их реклама запрещена почему? Потому что их чрезмерное употребление, как известно, вредит нашему здоровью. Так и мы говорим, что чрезмерное необоснованное использование VPN обходит и плохие блокировки, и хорошие. Те, ради которых огромная работа проделана государством», — объяснил Боярский.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за рекламу VPN и поиск заведомо экстремистских материалов. Согласно документу, за рекламу сервисов для обхода блокировок для физических лиц будет предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч. С компаний же могут взыскать от 200 до 500 тысяч рублей. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

