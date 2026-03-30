Глава Минцифры высказался об административной ответственности за использование VPN

Минцифры выступает против административной ответственности за использование VPN

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что министерство не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN. Слова чиновника приводит ТАСС.

Как пояснил Шадаев, ведомство хочет решить задачу по снижению использования VPN в стране с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. «Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — сказал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. По некоторым данным, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах.