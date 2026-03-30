00:01, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Глава Минцифры высказался об административной ответственности за использование VPN

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что министерство не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN. Слова чиновника приводит ТАСС.

Как пояснил Шадаев, ведомство хочет решить задачу по снижению использования VPN в стране с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. «Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — сказал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. По некоторым данным, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах.

    Последние новости

    В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

    В Минцифры заявили о задаче снизить использование VPN

    В Дагестане подстрелили пытавшихся остановить потасовку полицейских

    Мошенники придумали новый способ заставлять россиян перезванивать им

    Шварценеггер раскрыл идеальную тренировку выходного дня

    Ихтиолог объяснил вылов девятикилограммовой щуки у «Москвы-Сити»

    Ученые оценили влияние мощной солнечной вспышки на Землю

    В России уличили США в попытке обновить гегемонию

    Захарова поиронизировала над советом европейцам никуда не ездить с целью экономии топлива

    В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

    Все новости
