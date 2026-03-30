В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

Forbes: Операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России

Российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий. К этому призвал представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев, пишет Forbes.

Отмечается, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Как уточняет издание со ссылкой на собеседников, в субботу, 28 марта, Шадаев провел два совещания с представителями бизнеса. На первом присутствовали крупные операторы связи, а на втором представители цифровых платформ и онлайн-ретейла, включая маркетплейсы и социальные сети. Глава Минцифры попросил их принять меры против использования VPN-сервисов россиянами.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский напомнил, что VPN по-прежнему можно пользоваться, чтобы просматривать материалы, например, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако в России запрещена реклама подобных сервисов.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за рекламу VPN и поиск заведомо экстремистских материалов. Согласно документу, за рекламу сервисов для обхода блокировок для физических лиц будет предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. С компаний же могут взыскать от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Новые нормы вступили в силу 1 сентября.

Плату будут взимать за использование более 15 гигабайт трафика

По информации Forbes, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах. Как уточнил источник издания в телекоммуникационной отрасли, эти условия планируется ввести для мобильных абонентов с 1 мая.

По информации других источников, платформы попросили ограничить использование сервисов для пользователей, которые используют VPN.

Источник Forbes, знакомый с ходом обсуждения, добавил, что в процессе совещания Максут Шадаев не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, при этом министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов в России. Отмечается, что по состоянию на конец февраля 2026 года в России ограничивают доступ к 469 сервисам для обхода блокировок.

Стала известна стоимость каждого лишнего гигабайта VPN-трафика

Россиян хотят обязать платить в среднем по 150 рублей за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на источник.

150 рублей будет стоить каждый лишний гигабайт VPN-трафика

Минцифры подсчитало, что в среднем пользователь тратит примерно 10 Гб такого трафика, поэтому предполагается предоставить чуть увеличенный лимит и взимать плату при его превышении.

Операторы связи могут ограничить оплату сервисов Apple

Минцифры захотело принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона. О том, что такая мера обсуждается ведомством, 30 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседник агентства напомнил, что с 2022 года из магазина App Store убрали десятки отечественных приложений, в том числе онлайн-сервисы банков, интерактивные карты и другие. В правительстве, в частности, заявили, что остановка оплаты со счета телефона необходима, чтобы принудить компанию вернуть российские сервисы.

Кроме того, подчеркнул источник в правительстве, Apple не соблюдает требования российского законодательства, в частности игнорирует требования об установке магазина приложений RuStore на устройства, а также не удаляет из российского App Store VPN-сервисы, как это предписывает Роскомнадзор. Отмечается, что на последние приходится 80 процентов всех покупок в онлайн-магазине компании.

По мнению источника в правительстве, запрет оплачивать покупки в App Store со счета телефона может побудить компанию исправить перечисленные нарушения.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что решение запретить оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона вряд ли приведет к возврату российских приложений. «Запрет оплаты со счета мобильного телефона — это скорее болезненная мера для самих пользователей, чем действенный рычаг влияния на Apple», — сказал депутат.

