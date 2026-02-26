Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что по состоянию на конец февраля 2026 года в России ограничивают доступ к 469 сервисам для обхода блокировок.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался о будущем VPN в России. Он подчеркнул, что нужно объяснять пользователям, чем опасны такие сервисы. В частности, по его словам, могут вести на вредоносные ссылки.

Перед этим Боярский заявил, что россияне могут пользоваться VPN и заходить с их помощью в соцсети, например, в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом депутат напомнил, что в России запрещена реклама подобных сервисов.