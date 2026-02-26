Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов

Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ymgerman / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор заблокировал сотни VPN-сервисов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что по состоянию на конец февраля 2026 года в России ограничивают доступ к 469 сервисам для обхода блокировок.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский высказался о будущем VPN в России. Он подчеркнул, что нужно объяснять пользователям, чем опасны такие сервисы. В частности, по его словам, могут вести на вредоносные ссылки.

Перед этим Боярский заявил, что россияне могут пользоваться VPN и заходить с их помощью в соцсети, например, в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом депутат напомнил, что в России запрещена реклама подобных сервисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok