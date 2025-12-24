В Госдуме высказались о будущем VPN в России

Депутат Боярский: Ограничивать использование VPN в России не планируют

В 2026 году не будут накладывать ограничения на использование VPN в России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости.

Депутат пояснил, что при помощи VPN можно обходить блокировки и, хотя некоторые из блокировок правильные и были реализованы государством в соответствии с законом, есть и те, которые связаны с санкционной политикой в отношении России, и их действительно нужно как-то обходить.

При этом Боярский подчеркнул, что постоянное использование VPN нужно депопуляризовывать, а также объяснять гражданам, чем это чревато: например, пользователь может наткнуться на вредоносные ссылки.

Летом этого года депутат напомнил, что пользоваться VPN в России можно, однако рекламировать соответствующие сервисы запрещено.