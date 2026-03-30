21:44, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Стала известна стоимость каждого лишнего гигабайта VPN-трафика

«Би-би-си»: Каждый лишний гигабайт VPN-трафика будет стоить в среднем 150 рублей
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash.com

Россиян хотят обязать платить в среднем по 150 рублей за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на источник.

Минцифры подсчитало, что в среднем пользователь тратит примерно 10 Гб такого трафика, поэтому предполагается предоставить чуть увеличенный лимит и взимать плату при его превышении.

Как ранее писал Forbes, российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий. К этому призвал представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев. Стало известно, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

