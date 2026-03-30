Россиян обяжут платить за использование VPN

Forbes: Операторы введут плату за использование VPN

Российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий. К этому призвал представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев, передает Forbes со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Как уточняет издание со ссылкой на собеседников, в субботу, 28 марта, Шадаев провел два совещания с представителями бизнеса. На первом присутствовали крупные операторы связи, а на втором представители цифровых платформ и онлайн-ретейла, включая маркетплейсы и социальные сети. Глава Минцифры попросил их принять меры против использования VPN-сервисов россиянами.

В частности, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах. По информации источника Forbes в телекоммуникационной отрасли, эти условия планируется ввести для мобильных абонентов с 1 мая.

По информации других источников издания, платформы попросили ограничить использование сервисов для пользователей, которые используют VPN. Более того, знакомый с совещаниями Минцифры собеседник Forbes заявил, что Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN, однако выразил надежду, что до этого не дойдет.

Ранее Минцифры захотело принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона.