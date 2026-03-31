В Минцифры заявили о задаче снизить использование VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обязано снизить использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять законодательные требования.
«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что операторы введут плату за использование VPN. Сообщалось, что Минцифры выступило против административной ответственности за использование такими сервисами.