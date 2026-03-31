00:28, 31 марта 2026Интернет и СМИ

В Минцифры заявили о задаче снизить использование VPN

Марина Совина
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обязано снизить использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять законодательные требования.

«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что операторы введут плату за использование VPN. Сообщалось, что Минцифры выступило против административной ответственности за использование такими сервисами.

    Последние новости

    В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

    В Минцифры заявили о задаче снизить использование VPN

    В Дагестане подстрелили пытавшихся остановить потасовку полицейских

    Мошенники придумали новый способ заставлять россиян перезванивать им

    Шварценеггер раскрыл идеальную тренировку выходного дня

    Ихтиолог объяснил вылов девятикилограммовой щуки у «Москвы-Сити»

    Ученые оценили влияние мощной солнечной вспышки на Землю

    В России уличили США в попытке обновить гегемонию

    Захарова поиронизировала над советом европейцам никуда не ездить с целью экономии топлива

    В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

    Все новости
