В Минцифры заявили о задаче снизить использование VPN

Шадаев заявил, что Минцифры обязано снизить использование VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обязано снизить использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять законодательные требования.

«Мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что операторы введут плату за использование VPN. Сообщалось, что Минцифры выступило против административной ответственности за использование такими сервисами.